Bolu'da filmleri aratmayan kuyumcu soygunu tatbikatı - Son Dakika

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, silahlı ve kar maskeli 3 kişi, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya girdi.

Kendilerine direnen kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular, altınları çantaya koyarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis ekipleri ayrıca, kuyumcu dükkanına çıkan cadde ve sokaklar ile kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda tedbir aldı.

Bindikleri ciple kaçan soyguncuları sivil ve resmi ekipler takibe aldı.

Polis ekipleri, D-100 kara yolundan İstanbul istikametine kaçmaya çalışan şüphelileri yaklaşık 10 kilometre boyunca takip etti.

Yolda ilerleyen araçlar arasında manevralar yapan şüpheliler, polis ekiplerinin filmleri aratmayan kovalamacası sonucu yakalandı.

Araçtan indirilen şüphelilerin ekip otosuna bindirilmesinin ardından tatbikat sona erdi.