Son Dakika Haberleri: Bolu'da firari FETÖ'cü askeri öğrenci tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da firari FETÖ'cü askeri öğrenci tutuklandı

Bolu'da firari FETÖ'cü askeri öğrenci tutuklandı

50 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında yakalanan firari FETÖ şüphelisi askeri öğrenci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'da firari FETÖ'cü askeri öğrenci tutuklandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında yakalanan firari FETÖ şüphelisi askeri öğrenci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, ankesörlü telefonlardan arama kayıtıları bulunan askeri öğrenci Tarık Ziya Akyüz'ü (23) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayından itibaren firari olan Akyüz'ün Ankara'da olduğunu tespit etmesi üzerine operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda firari FETÖ şüphelisi, evinde gözaltına alındı. Bolu'ya getirilen Akyüz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Tarık Ziya Akyüz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Tarık Ziya, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:02 Kaynak: İHA
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