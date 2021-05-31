BOLU'DA, FIRTINA ÇAM AĞAÇLARINI DEVİRDİ - Son Dakika

BOLU'da, Aladağ Yaylası bölgesinde önceki gün etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle çam ağaçları devrildi.

Bolu'da yüksek kesimlerde etkili olan fırtına nedeniyle Aladağ Yaylası'nda bazı çam ağaçları devrildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Fırtınaya dayanamayan ağaçlar köklerinden devrilirken, çalışmaların ardından devrilen ağaçların kaldırılacağı öğrenildi.