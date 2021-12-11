Freni boşalan hafif ticari araç istinat duvarını aşarak binaya çarptı - Son Dakika

Yaralananın olmadığı kazada, araçta ve binada hasar oluştu.

Dağkent Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan İsmail T, 41 ACT 156 plakalı hafif ticari aracını yol kenarına park ederek çalışmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan arsa satışı: Değeri 52 milyon TL

Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi

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