Freni boşalan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Görüntülerde, kamyonun çarptığı araçları sürüklemesi, bir kişinin kamyonun peşinden koşması yer alıyor.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüsü bulunmayan kamyon, sanayiye tamir için getirilen 2 kamyonet ile 3 otomobile çarparak durabildi.

Bolu 'da park halindeyken freni boşalan kamyonun 5 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

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