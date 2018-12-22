Bolu'da, Fuhuş Opeasyonu: 7 Gözaltı
52 dakika önce
Bolu'da, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda suçüstü yakalanan 2 erkek ve 4 kadınla birlikte, şahıslara aracılık eden bir şüpheli gözaltına alındı.
Bolu
'da, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda suçüstü yakalanan 2 erkek ve 4 kadınla birlikte, şahıslara aracılık eden bir şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Akpınar
Mahallesi'nde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri operasyon düzenledi. Fuhuş yapıldığı iddia edilen eve düzenlenen operasyonda 4 kadın ve 2 erkek fuhuş yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi üzerine fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen Z.I. da kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.
İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen kadınlar N.K.(38), E.B.(33), F.O.(30), F.T.(36) ile O.O. ve A.B. isimli erkekler işlemlerinin ardından para cezası uygulanarak serbest bırakıldılar. Fuhuşa aracılık ettiği öne sürülen Z.I.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:54 Kaynak: İHA
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