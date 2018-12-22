Son Dakika Haberleri: Bolu'da Fuhuş Operasyonu

Bolu'da Fuhuş Operasyonu

8 dakika önce

BOLU'da, fuhuş yaparken suçüstü yakalanan 4 kadın ve 2 erkek ile onlara aracılık eden 1 kişi, gözaltına alındı.

Bolu'da Fuhuş Operasyonu, System.String[]
BOLU'da, fuhuş yaparken suçüstü yakalanan 4 kadın ve 2 erkek ile onlara aracılık eden 1 kişi, gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda N.K. (38), E.B. (33), F.O. (30), F.T. (36) isimli kadınlar ile O.O. ve A.B. isimli erkekler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte onlara aracılık ettiği öne sürülen Z.I. da gözaltına alındı.

Z.I.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüpheliler, idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:27 Kaynak: DHA

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