Bolu'da Fuhuş Operasyonu
8 dakika önce
BOLU'da, fuhuş yaparken suçüstü yakalanan 4 kadın ve 2 erkek ile onlara aracılık eden 1 kişi, gözaltına alındı.
BOLU'da, fuhuş yaparken suçüstü yakalanan 4 kadın ve 2 erkek ile onlara aracılık eden 1 kişi, gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, Akpınar
Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda N.K. (38), E.B. (33), F.O. (30), F.T. (36) isimli kadınlar ile O.O. ve A.B. isimli erkekler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte onlara aracılık ettiği öne sürülen Z.I. da gözaltına alındı.
Z.I.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüpheliler, idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. - Bolu
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:27 Kaynak: DHA
Maidstone United Kadın Futbol Takımının Attığı Gol, "Yok Artık" Dedirtti
Didem Soydan, Gamze Özçelik ile İlgili Düşüncelerini Açıkladı
Otobüste Kendi Güvenliğini Sağlamayan Yolcu Haksız Bulundu
Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo'da Konkordato Talep Etti