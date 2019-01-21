Son Dakika Haberleri: Bolu'da Galatasaray'a Coşkulu Karşılama

Bolu'da Galatasaray'a Coşkulu Karşılama

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile yarın karşılaşacak olan Galatasaray, Bolu'ya geldi.

Bolu'da Galatasaray'a Coşkulu Karşılama, System.String[]
Ziraat  Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile yarın karşılaşacak olan Galatasaray, Bolu'ya geldi. Sarı kırmızılıların kalacağı otel önüne gelen yüzlerce taraftar takımını karşılarken, yakılan meşaleler nedeniyle göz gözü görmedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor ile yarın oynayacağı maç için Bolu'ya geldi. Geçen hafta Bolu Atatürk Stadyumu'nun zemininin yoğun yağış nedeniyle karla kaplanması sonucu ertelenen maç için Paşaköy Mahallesi'nde bir otele gelen Galatasaray kafilesini yüzlerce taraftar karşıladı. Yakılan meşaleler nedeniyle sokakları ve Galatasaray kafilesinin otele giriş yapacağı alanı dumanlar kapladı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı otelin önünde bekleyen taraftarlar, demir bariyerlerin arkasından futbolcuları ve Fatih Terim'i görmeye çalıştı. Taraftarlar Fatih Terim'e çiçek verip, fotoğraf çektirdi. Futbolcular ve teknik heyet yoğun duman nedeniyle hızlı bir şekilde otele girdi. Dumanın içeri girmemesi için otelin kapıları da kapatıldı. Takımın otele giriş yapmasıyla taraftarlar da dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:29 Kaynak: DHA

Boluspor, Türkiye Kupası, Bolu, Galatasaray, Spor
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