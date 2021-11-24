Üye Girişi
Bolu'da gazeteciler şüpheli paket ve bomba olaylarına karşı eğitildi - Son Dakika

Bolu'da gazeteciler şüpheli paket ve bomba olaylarına karşı eğitildi

24.11.2021 12:25
Bolu'da gazeteciler şüpheli paket ve bomba olaylarına karşı eğitildi

Bolu'da görev yapan gazetecilere, siber suçlar, şüpheli paket ve bomba olaylarına karşı eğitim verildi.

Bolu'da görev yapan gazetecilere, siber suçlar, şüpheli paket ve bomba olaylarına karşı eğitim verildi.

Gazetecilerin yaşanan olayları haberleştirirken hem kendi güvenliği hem de bölgede çalışan güvenlik güçlerinin işlerini engellememesi adına İl Emniyet Müdürlüğünce eğitim semineri düzenlendi.

Bolu Dağı Polisevi'nde Siber Suçlarla Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ile bomba uzmanları tarafından verilen eğitime, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Yaklaşık 3 saatlik eğitimde uzman polisler, şüpheli paket ve şeritle çevrilmiş bölgede nasıl hareket edilmesi gerektiğiyle ilgili basın mensuplarına bilgiler verdi.

Türkiye'de yaşanan şüpheli paket ve bombalı saldırı olaylarından örnekler de paylaşan polisler, bu tür durumlarda gazetecilerin kameralarını kurduktan sonra olay yerinden uzaklaşması gerektiğini belirtti.

Siber suçlarla ilgili bilgi veren Komiser Yusuf Kaya da internet ve cep telefonu yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili gazetecilere bilgi aktardı.

Semir sonunda eğitim alanında fünye ile patlatma yapıldı.

"Farkında olmadan olayın neticelenmesini engelleyebilirsiniz"

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, yaptığı konuşmada, gazetecilerin olay yerine gittiği zaman çeşitli tehlikelerle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Gazetecilerin güvenlik güçleri için hazırlanan tuzağın içerisine girebileceğine işaret eden Aksoy, "Olay yerinde illaki şüpheli paket olması gerekmez. Adam, güvenlik güçlerine bir tuzaklama yapar ama siz daha önce gittiğiniz için siz o tuzaklamanın içine düşersiniz. Bastığınız yerde herhangi bir olayın çözümüne faydası olabilecek mermi çekirdeği, kovan veya kıl, kağıt parçası, ayak izi olabilir. Ona zarar verirsiniz. Farkında olmadan olayın neticelenmesini ya uzatırsınız ya engellemiş olursunuz." diye konuştu.

Aksoy, sıcak haber yapmanın gazeteciler için çok önemli olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Ama unutmayın, kendi canınızla birlikte hepinizin ailesi var. Kimseyi üzmeye hakkımız yok. Bir de işin hukuki boyutu var. Bu açıdan da suç işlemiş olursunuz. Bunların önüne geçmek açısından bu eğitimler önemli." dedi.

Bolu'da gazeteciler şüpheli paket ve bomba olaylarına karşı eğitildi
Bolu'da gazeteciler şüpheli paket ve bomba olaylarına karşı eğitildi
Bolu'da gazeteciler şüpheli paket ve bomba olaylarına karşı eğitildi
Bolu'da gazeteciler şüpheli paket ve bomba olaylarına karşı eğitildi
Bolu'da gazeteciler şüpheli paket ve bomba olaylarına karşı eğitildi

Siber Suçlarla Mücadele, Toros Dağları, Bomba, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da gazeteciler şüpheli paket ve bomba olaylarına karşı eğitildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu 12:45 13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu 15 bin nüfuslu sitenin fatura borcu sebebiyle doğal gazı kesildi 12:38 15 bin nüfuslu sitenin fatura borcu sebebiyle doğal gazı kesildi Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi 12:30 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi
Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz 12:27 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü 11:43 Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü 11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu 11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!

Son Dakika Haberleri
12:45 13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu
12:33 Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı
12:29 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi
12:28 Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
12:26 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz
12:13 Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı
12:04 Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar
11:55 Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı!
11:54 Rekor kıran dolar ve altın bugün ise inip çıkıyor
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi
7 sanığın beraatına Leyla'nın ailesinin avukatından itiraz geldi 7 sanığın beraatına Leyla'nın ailesinin avukatından itiraz geldi         
12:47
Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar: İsteyen iş arama izni ücretini alabilir Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar: İsteyen iş arama izni ücretini alabilir         
12:39
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 12:51:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da gazeteciler şüpheli paket ve bomba olaylarına karşı eğitildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement