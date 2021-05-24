Bolu'da, geçtiğimiz yıl 60 yangında 200 hektar kül oldu - Son Dakika

Bolu'da, geçtiğimiz yıl 60 yangında 200 hektar kül oldu

24.05.2021 15:32

Bolu'da, geçtiğimiz yıl 60 yangında 200 hektar kül oldu Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı: "Ormanlara izinsiz girenlere para cezası kesilecek" "Küresel ısınmayla birlikte yangın riskleri bir kat daha artıyor" Bolu'da, geçtiğimiz yıl yaşanan 60 orman yangınında 200 hektarlık alanın kül...

Bolu'da, geçtiğimiz yıl 60 yangında 200 hektar kül oldu

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı:

"Ormanlara izinsiz girenlere para cezası kesilecek"

"Küresel ısınmayla birlikte yangın riskleri bir kat daha artıyor"

BOLU - Bolu'da, geçtiğimiz yıl yaşanan 60 orman yangınında 200 hektarlık alanın kül olduğu söyleyen Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, "Ormanlarda ateş yakılmasının yanı sıra izinsiz şekilde ormanlara giriş ve çıkışlar yaz sezonunda yangın komisyon kararlarıyla yasak hale geliyor" dedi.

Bolu'da, geçtiğimiz yıl son 50 yılın en kurak zamanlarından birisinin yaşanması sonrasında il genelinde yaşanan 60 orman yangınında 200 hektarlık alan zarar gördü. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve ülkenin pek çok yerinden tatilcilerin doğayla iç içe vakit geçirmek için tercih ettiği Bolu'da, yaşanan orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğu tespit edildi. Özellikle piknik için yakılan ateşlerden dolayı orman yangınlarının çıkması sonrasında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yeni mesire alanları oluşturmak için çalışmalara başladı.

"Yıl bitmeden ağaçlandırma çalışmaları tamamlanacak"

Yangınlarda zarar gören orman alanlarında ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Orman Bölge Müdür Şaban Bıyıklı, "Bolu'da, 2020 yılında yaklaşık 60 civarında orman yangınımız oldu. Bu yangınlarda 200 hektar orman alanımızı kaybettik. Bu kaybettiğimiz orman alanlarıyla ilgili ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Yıl bitmeden ağaçlandırmış olacağız. Orman alanlarındaki yangınların büyük çoğunluğu insan kaynaklı. İnsanlar yoğun olarak ormanlara rağbet ediyor. Bir kısmı da yıldırım kaynaklı bilinmeyen sebepleri var. İnsanlarımızın ormanlarımıza sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

"İlave mesire alanı tespit çalışmamız var"

İnsanların kontrolün güç olduğu yerlerde piknik yapmamasını isteyen ve piknik alanları için ilave tespit çalışmaları olduğunu kaydeden Bıyıklı, "Ormandan faydalanmak herkesin hakkı. Bilinçli faydalanırsak bu daha uzun sürer. Bu faydalanmayla ilgili bölge müdürlüğümüzün muhtelif yerlerinde mesire alanları oluşturduk. İnsanlarımızın bu alanları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. İlave olarak yeni mesire alanı tespit çalışmalarımız da var. Bolu bölgemizde hem Bolu halkının hem de dışarıdan gelecek insanlarımızın rekreasyon amaçlı ormandan faydalanmasını aşmış olacağız. İnsanların kontrolün güç olduğu yerlerde piknik yapmamasını, rastgele dağılmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bir kıvılcım bir ormanı yok ediyor" diye konuştu.

"Ormana izinsiz giriş yasak"

Ormanlara izinsiz girenlere idari para cezası uygulandığını hatırlatan Bıyıklı, "Ormanlarda ateş yakılması yasak. Ateş yakılmasının yanı sıra izinsiz şekilde ormanlara giriş ve çıkışlar yaz sezonunda yangın komisyon kararlarıyla yasak hale geliyor. Hayvancılık ve orman üretimiyle ilgili insanların bilgi vermesi suretiyle giriş çıkışında sorun yok ama rastgele insanların girmesi idari para cezası gerektiriyor. Jandarma ve orman muhafaza memurları aracılığıyla uyarılar yapılmak suretiyle etkin şekilde uygulanmaya çalışılacak" ifadelerini kullandı.

"Nem oranı yüzde 8'lere kadar düştü"

2021 yılının da kurak geçeceğinin öngörüldüğünü belirten Bıyıklı, "Son yıllar geçmişte görülmediği kadar kurak ve sıcak geçiyor. Özellikle geçen yıl son 50 yılın en kurak yıllarından birisiydi. 2021 yılının da böyle olacağı öngörülüyor. Bundan dolayı insanların çevresine ve doğasına dikkat etmesi lazım. Sahip çıkması lazım. Küresel ısınmayla birlikte yangın riskleri bir kat daha artıyor. Bizim bölgemizde son yıllarda nemin yüzde 30'un altına düştüğü çok nadir olurdu. Fakat geçen yıl çoğu zaman yüzde 8'lere kadar düştüğü zamanlar oldu. Bu ufacık bir kıvılcımın çok büyük yangınlara sebep olabileceği anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Bolu'da, geçtiğimiz yıl 60 yangında 200 hektar kül oldu
Bolu'da, geçtiğimiz yıl 60 yangında 200 hektar kül oldu
Bolu'da, geçtiğimiz yıl 60 yangında 200 hektar kül oldu
Bolu'da, geçtiğimiz yıl 60 yangında 200 hektar kül oldu

Para Cezası, piknik, Yangın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu'da, geçtiğimiz yıl 60 yangında 200 hektar kül oldu - Son Dakika


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