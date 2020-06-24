Bolu'da genç kızı taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bolu'da genç kızı taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Taciz şüphelisi suçunu itiraf etti: "Nefsime yenik düştüm"

BOLU - Bolu'da yolda tek başına yürüyen genç kızı taciz ettikten sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerinin 40'tan fazla güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelinin suçunu itiraf ederek, "Nefsime yenik düştüm" dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde tek başına yürüyen C.H. isimli genç kız, arkasından gelen Gökhan A. tarafından taciz edildi. Şahıs, genç kızı taciz ettikten sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. C.H.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, 10 gün boyunca 40'tan fazla kamera kaydını izleyerek şüpheliye ulaşmaya çalıştı. Kamera kayıtlarından şüphelinin eşkaline uyan kişiler üzerinde de çalışma yapan ekipler, kimliğini tespit ettikleri Gökhan A.'nın yaşadığı eve operasyon düzenleyerek şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Gökhan A.'nın suçunu itiraf ederek, "C.H.'nin önümde yürüdüğünü gördüm. Bir anda nefsime yenik düştüm" dediği öğrenildi.

Genç kızı taciz eden şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye girişte yüzünü kapatırken babası da görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırmaya kalktı. Gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışan şüphelinin babasının "Oğlum evli bir kişi. Ne yapmış. Niye çekiyorsunuz" şeklindeki sözleri dikkat çekti.