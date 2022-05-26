Bolu'da Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Yapı Mobilya ve Ev Tekstili fuarları açıldı - Son Dakika
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Bolu'da Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Yapı Mobilya ve Ev Tekstili fuarları açıldı

26.05.2022 17:24
Bolu'da Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Yapı Mobilya ve Ev Tekstili fuarları açıldı

Bolu'da 3 gün sürecek Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Yapı Mobilya ve Ev Tekstili fuarları kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bolu'da 3 gün sürecek Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Yapı Mobilya ve Ev Tekstili fuarları kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde 3 gün sürecek fuarın açılışı için Kalıcı Konutlar Fuar Alanı'nda tören düzenlendi.

Açılışa, Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, protokol üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Turgut, illerin potansiyeline göre ya sanayiye ya da turizme ağırlık verdiğini, Bolu'nun her iki sektörde de potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Başkan Özcan da tarımın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünya bir gerçeğin farkına vardı; gıda ve tarım konusu. Çünkü dünyamız açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. O anlamda buraya yapılacak olan yatırımlar, yeni ve modern tarım aletleri, bizler açısından önemli, benim de çok ilgimi çekiyor."

Fuarın 2016'dan beri düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirten Ateş ise "Bu fuar ilimize çok farklı perspektiften bakmaya yarıyor. Firmalarımızın tanınmasında öncü oluyor. İlimizde ayrıyeten pozitif sosyalleşme oluyor. Arz ve talebin birleştiği bu noktada fuarları önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Yapı Mobilya ve Ev Tekstili fuarlarının açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri ve katılımcılar, stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Yapı Mobilya ve Ev Tekstili fuarları açıldı - Son Dakika


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