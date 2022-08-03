İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fabrikaya giderek incelemek üzere işçilerin yedikleri yemekten ve içtikleri sudan numune almıştı.

Bolu 'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 28 işçiden 2'sinin daha taburcu edilmesiyle tüm işçilerin tedavisi tamamlandı.

Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si daha taburcu edildi - Son Dakika

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