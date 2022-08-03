Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si daha taburcu edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si daha taburcu edildi

03.08.2022 09:50
Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si daha taburcu edildi

Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 28 işçiden 2'sinin daha taburcu edilmesiyle tüm işçilerin tedavisi tamamlandı.

Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 28 işçiden 2'sinin daha taburcu edilmesiyle tüm işçilerin tedavisi tamamlandı.

Kent merkezinde bir tekstil fabrikasında çalışan 28 işçi, dün karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Tedavisi tamamlanan işçilerden 26'sı dün taburcu edilirken, 2'si sabah saatlerinde hastaneden ayrıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fabrikaya giderek incelemek üzere işçilerin yedikleri yemekten ve içtikleri sudan numune almıştı.

YORUMLAR
500
Emekli astsubaylar Mudurnu ve Göynük'ü gezdi Emekli astsubaylar Mudurnu ve Göynük'ü gezdi Uygulama yapan polislerin dikkati orman yangınını önledi Uygulama yapan polislerin dikkati orman yangınını önledi
Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si daha taburcu edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
10:04 Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu
09:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'adaylık' sorusuna verdiği cevapta 6'lı masayı işaret etti
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
09:38 Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor
09:33 Aziz Yıldırım yeniden meydana çıktı! Eski halinden eser yok
09:21 Kızı gibi mesajlaşan baba, uyuşturucu satıcısını döve döve polise teslim etti
09:18 Fatih Altaylı'ya aylar önce verdiği cevap TT olan Caner Özyurtlu'dan gülümseten paylaşım: Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım
08:54 KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf
08:19 ABD'nin canını sıkan veri! Hanehalkı borcu 16 trilyon doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 10:15:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si daha taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement