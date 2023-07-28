Bolu'da Gizemli Kazı Çalışması Devam Ediyor - Son Dakika
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Bolu'da Gizemli Kazı Çalışması Devam Ediyor

28.07.2023 19:31

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde gizli bir kazı çalışması başlatıldı. Kazı alanına sadece maden işçileri ve güvenlik ekipleri yaklaştırılırken, bölgede defalarca define arandığı bilgisi paylaşıldı. Kazı çalışmalarının ne amaçla yapıldığı ise henüz açıklanmadı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma gerekçesiyle Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından mayıs ayında Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğünden 15 maden işçisi bölgeye getirildi.

YERİN METRELERCE ALTINA İNİLDİ

Madenciler, alanda yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleri kuran madenciler, iki aylık süreçte, yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda yoğun güvenlik önlemi aldı.

ARAZİ SAHİPLERİ DE YAKLAŞTIRILMIYOR

Kazı alanına arazi sahipleri dahil olmak üzere hiç kimsenin yaklaştırılmadığı belirtildi. Her gün sabah saatlerinde başlayan kazının akşam saatlerinde ara verilerek, alanın giriş kısmının mühürlendiği ifade edildi.

KAMERALARLA 24 SAAT TAKİP

Maden işçileri ile diğer işçilerin, çalışmalar sırasında görüntü almaması için her gün kazı öncesi telefonlarının toplandığı öne sürüldü. Kazı çalışmalarında Bolu İl Kültür Turizm ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin ise yer almadığı öğrenildi. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresinin onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izlendiği bildirildi.

BÖLGEDE DEFALARCA DEFİNE ARADILAR

Öte yandan bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı kaydedildi. Esrarengiz kazı devam ederken, ne arandığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

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