Bolu'da gizemli kazı çalışması devam ediyor - Son Dakika
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Bolu'da gizemli kazı çalışması devam ediyor

29.07.2023 13:28

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde yapılan kazı çalışmasıyla ilgili çobanın açıklamaları ortaya çıktı. Çoban, bölgede uzun süredir bir mağara olduğunu ve burada büyük bir hazine olduğu dedikodusunun dolaştığını söyledi. Kazı çalışmasının gizlilik içinde devam ettiği ve çevresinin güvenlik kameralarıyla izlendiği belirtildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Sıtkı Toy'a ait arazide Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 aydır yürütülen kazı çalışmasıyla ilgili bölgede çobanlık yapan vatandaş İHA'ya konuştu. Çoban, "10 senedir orada mağara var. Girişini falan görmedim gidip bakmadım. Orada, 'Çok büyük hazine var' diyorlar" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi getirildi. Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler, yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemi aldı. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresi onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izleniyor. Kazı çalışmasının yürütüldüğü bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Bölgede yıllardır çobanlık yapan vatandaş İHA'ya konuştu. Sıtkı Toy'a ait ahırda çok büyük hazine olduğunun dedikodusu yayıldığını ifade eden Çoban, "Valla mağara var diyorlar, altın mı varmış ne varmış? Bilmiyorum. 10 senedir orada mağara var. Girişini falan görmedim ben gidip bakmadım. Çok büyük hazine var diyorlar orada. Başka şey mi bilemiyorum. Öyle bir dedikodu var. 3 senedir kamera var orada. Yabancı bir insan geldiğinde jandarma hemen geliyordu" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA
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İhlas Haber Ajansı, Jandarma, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

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