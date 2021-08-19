Bolu'da "Gökyüzü Bilim Şenliği" üniversitelerin teknoloji takımlarını bir araya getirdi - Son Dakika

Bolu'da gerçekleşen "Gökyüzü Bilim Şenliği"ne katılan Türkiye'nin seçkin üniversitelerinin bilim ve teknoloji takımları, dünya dışı uzay hakkında detaylı bilgiler aldıktan sonra elektroteleskopla uzayı inceleme fırsatı buldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Proje Destek Ofisi tarafından hazırlanan ve Bolu Bağışçılar Vakfının destekleriyle hayata geçirilerek çeşitli etkinliklerle 3 gün devam eden "Gökyüzü Bilim Şenliği", Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde elektroteleskopla yapılan uzay gözlemi ile sona erdi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nden 45 öğrencinin katıldığı şenlik, uzay alanında çalışma yapmış bilim insanlarının online konferansı ile başladı.

Çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklerle devam eden programın son gününde öğrenciler Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde bulunan uzay teleskobu ile gökyüzü gözlemi yaparak takımyıldızlarını, Jüpiter'i ve Ay'ı kendi gözleri ile görme imkanı buldu.

Gökyüzü Bilim Şenliği hakkında gazetecilere açıklama yapan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Proje Destek Ofis Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Uğur Soykan, projelerinin 4 ayaktan oluştuğuna işaret ederek, "Birincisi akademik camiada bu alanda bilinen bilim insanların katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir online eğitimimiz oldu. Daha sonrasında öğrencilerimiz halka açık bir yerde bu tutkuyu halka da aşılamamız için atölye çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Hemen ardından Bolu'nun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin tanıtımı için Gölcük gezisi, Bolu Bağışçılar Vakfı gezisi ve diğer organizasyonları gerçekleştirdik. Son olarak da burada Gökyüzü Bilim Şenliği'nin esas etkinliği olan gökyüzünü gözlem için bilim ve sanat merkezinde toplanmış bulunmaktayız." dedi.

Soykan, düzenledikleri şenliğe 6 üniversite ile Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin katılım sağladığını da sözlerine ekleyerek, etkinliklere katılan öğrencilerin bu alanda kariyer planlayan gençler olduğunu kaydetti.

Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya ise vakıf olarak Bolu'da gerçekleştirilecek bilim ve eğitim alanındaki projelere destek olmaya devam ettiklerini söyleyerek,"Bolu Bağışçılar Vakfı olarak biz de bilhassa bilim ve girişimcilik temelli projelere hibe desteği veriyoruz. Öğrencilerimiz, üniversite hocalarımız, sivil toplum kurumlarımız bu alanlara da çok değerli projeler üretiyorlar. Ama fon destekleri bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Fakat Bolu bu konuda şanslı çünkü Bolu Bağışçılar Vakfı bilhassa bilim ve girişimcilik projelerine önümüzdeki 10 yıl boyunca öncelikli olarak hibe desteği verecek." şeklinde konuştu.