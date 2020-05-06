Bolu'da göl ve derelere 600 bin alabalık bırakıldı - Son Dakika

Bolu'da üretilen 600 bin adet alabalık yavrusu ekipler tarafından doğal popülasyonu arttırmak amacıyla göl, gölet ve derelere bırakıldı.



Bolu'da, Abant Alabalık Üretim Tesisi'nde 2020 yılı içerisinde 600 bin adet alabalık yavrusu üretildi. Üretimi yapılan ve doğaya salınma aşamasına gelen alabalık yavruları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başta Abant Gölü olmak üzere il genelinde bulunan göl, gölet ve derelere bırakıldı. Ekipler ayrıca korona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı olan Gölcük Tabiat Parkı'nda da ağaçlandırma çalışması yaparak, 140 adet fidanı toprakla buluşturdu. - BOLU