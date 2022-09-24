Bolu'da göreve yeni başlayan AFAD personeline eğitim veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da göreve yeni başlayan AFAD personeline eğitim veriliyor

24.09.2022 11:24
Bolu'da göreve yeni başlayan AFAD personeline eğitim veriliyor

Bolu'da göreve yeni başlayan AFAD personeline eğitim verildi.

Bolu'da göreve yeni başlayan AFAD personeline eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilk görev yerleri olarak Bolu AFAD İl Müdürlüğüne atanan 7 kişi görevlerine başladı.

AFAD personeline, ilk olarak kurum bünyesinde bulunan ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemeler ile araçlar tanıtıldı.

Daha sonra kentte bulunan ve arama kurtarma başta olmak üzere AFAD personelinin farklı görevlerde beraber çalıştığı kurumlara ziyaretler gerçekleştirilerek, bu kurumların çalışmaları hakkında bilgi alındı.

AFAD personeli yaptıkları ziyaretlerde, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin binaları ve depoları ile kullandıkları araçları da inceledi.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi taştı Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi taştı AFAD, Pakistan'daki selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıttı AFAD, Pakistan'daki selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıttı
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Bolu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da göreve yeni başlayan AFAD personeline eğitim veriliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
10:51 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve "uyuşturucunun etkisindeydim" diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım
10:10 Osmaniye'de ağıla yıldırım düştü, 38 hayvan öldü
09:57 Akşener'in sözleri "adaylığa destek" olarak yorumlandı: Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağım
09:51 Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:31 Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
08:05 Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi
23:15 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 11:24:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da göreve yeni başlayan AFAD personeline eğitim veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement