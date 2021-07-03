Bolu'da görevli hemşire, Gölcük Tabiat Parkı'nda hoparlörle "Kovid-19 aşısı" çağrısı yaptı - Son Dakika

Bolu'da görevli hemşire, Gölcük Tabiat Parkı'nda hoparlörle "Kovid-19 aşısı" çağrısı yaptı

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekibinde görevli hemşire Emine Özdoğan, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelen vatandaşları, hoparlörle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya davet etti.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekibinde görevli hemşire Emine Özdoğan, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelen vatandaşları, hoparlörle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya davet etti. İl Sağlık Müdürlüğünce tabiat parkı girişinde aşı uygulama noktası oluşturuldu. Tabiat parkına gelen vatandaşlar, aşılarını randevu almadan yaptırma imkanı buldu. Aşı uygulama noktasında görevli hemşire Emine Özdoğan ise daha çok vatandaşın uygulamadan haberdar olması için hoparlörle tabiat parkında dolaştı. Ziyaretçileri aşı uygulama noktasına davet eden Özdoğan, hoparlörden zaman zaman Bolu'nun yöresel türkülerini de vatandaşlara dinletti.

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