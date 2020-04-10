Bolu'da gözetim süresi dolan 250 kişi evlerine gönderiliyor - Son Dakika

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Bolu'da gözetim süresi dolan 250 kişi evlerine gönderiliyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bolu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 250 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bolu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 250 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.
Türkiye'ye 27 Mart'ta giriş yapan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Yurduna yerleştirilen, aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin bulunduğu kişilerden 250'sinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 250 kişi evlerine gönderilmeye başlandı.
Bazı vatandaşlar, yakınlarının eşliğinde memleketlerine giderken bazıları ise Bolu AFAD İl Müdürlüğünce otobüsle 30 farklı ile gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:24 Kaynak: AA
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