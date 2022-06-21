Bolu'da günübirlik kiralanan 88 ev ve iş yerleri denetlendi - Son Dakika
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Bolu'da günübirlik kiralanan 88 ev ve iş yerleri denetlendi

21.06.2022 12:07
Bolu'da günübirlik kiralanan 88 ev ve iş yerleri denetlendi

Bolu'da polis ekipleri tarafından günübirlik olarak kiralanan 88 ev ve iş yeri denetlendi.

Bolu'da polis ekipleri tarafından günübirlik olarak kiralanan 88 ev ve iş yeri denetlendi. Kimlik Bildirme Sistemi'ne veri girişlerini yapmadığı tespit edilen bir iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi için denetim yaptı.

Ekiplerin günübirlik olarak kiralanan 88 adreste yaptıkları kontrollerde Kimlik Bildirme Sistemi'ne (KBS) veri girişlerini yapmadığı tespit edilen bir iş yerine idari yaptırım uygulandı. - BOLU

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da günübirlik kiralanan 88 ev ve iş yerleri denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da günübirlik kiralanan 88 ev ve iş yerleri denetlendi - Son Dakika
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