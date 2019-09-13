Son Dakika Haberleri: Bolu'da gürcü hırsızlık şüphelileri adliyede
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Bolu'da gürcü hırsızlık şüphelileri adliyede

1 saat önce

BOLU'da, aralarında adliye lojmanlarının da bulunduğu 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da gürcü hırsızlık şüphelileri adliyede, System.String[]

BOLU'da, aralarında adliye lojmanlarının da bulunduğu 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tabaklar ve Borazanlar Mahallesi'nde, arasında adliye lojmanlarının da bulunduğu 3 evden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yaklaşık 50 bin TL değerinde eşya çaldığı iddia edilen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bölgede çalışma yapan polis, şüphelileri şehirlerarası otogarda yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda evlerden çalındığı düşünülen elektronik ve ziynet eşyaları ile kapı açmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, M.I., I.L., K.B. ve L.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gürcistan, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:22 Kaynak: DHA
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