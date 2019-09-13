Son Dakika Haberleri: Bolu'da gürcü hırsızlık şüphelileri adliyede (2)
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Bolu'da gürcü hırsızlık şüphelileri adliyede (2)

48 dakika önce

TUTUKLANDILARBolu'da, aralarında adliye lojmanlarının da bulunduğu 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Gürcistan uyruklu 4 kişi tutuklandı.

Bolu'da gürcü hırsızlık şüphelileri adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Bolu'da, aralarında adliye lojmanlarının da bulunduğu 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Gürcistan uyruklu 4 kişi tutuklandı. Zanlıların 15 ilde yaptıkları hırsızlık olayları nedeniyle de arandığı öğrenildi.


Gürcistan, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:03 Kaynak: DHA
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