Bolu'da gürcü hırsızlık şüphelileri adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

Bolu'da, aralarında adliye lojmanlarının da bulunduğu 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Gürcistan uyruklu 4 kişi tutuklandı. Zanlıların 15 ilde yaptıkları hırsızlık olayları nedeniyle de arandığı öğrenildi.

