Bolu'da güvenlik güçlerinden sahur öncesi denetim - Son Dakika
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Bolu'da güvenlik güçlerinden sahur öncesi denetim

02.04.2022 03:06
Bolu'da güvenlik güçlerinden sahur öncesi denetim

Bolu'da, görev yapan jandarma, polis ve bekçiler sahur öncesinde denetim yaptı.

Bolu'da, görev yapan jandarma, polis ve bekçiler sahur öncesinde denetim yaptı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik ve asayiş ekipleri ile bekçiler, özellikle sahuru dışarıda yapmak isteyen ya da sahur öncesi dışarıda olan kişiler dolayısıyla yaşanabilecek olası olaylara karşı tedbir aldı.

Jandarma ekipleri, Bolu-Karacasu Beldesi kara yolunda oluşturulan kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Ekipler, vatandaşlara hayırlı sahurlar diledi.

Polis ve bekçiler ise kentin en kalabalık yerlerinden olan İzzet Baysal Caddesi, Kent Meydanı ve Demokrasi Meydanı'ndaki vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.

Ayrıca bekçiler, gece saatlerinde tenha olan açık otoparklar, sokak araları ve metruk binaların çevrelerini kontrol etti.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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