Kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bolu'da seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Can T. idaresindeki 14 KM 878 plakalı hafif ticari araç Bulvar üzerinde seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü Dursun Can T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU