Son Dakika Haberleri: Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Bolu'dan Mengen istikametine seyreden Tuncay Ö. idaresindeki 67 AG 397 plakalı otomobil, Yeniçağa dörtyol kavşağında Mevlüt K. yönetimindeki 34 JL 0108 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Meryem K. ile Satı A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yeniçağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mengen, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil ve hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı
Kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı Bilgisayar korsanları reklam panosunda cinsel içerikli film oynattı Çevreci Greta'nın fotoğrafındaki pet şişe detayı büyük tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 12:27:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]