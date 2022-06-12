Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mudurnu- Akyazı kara yolunda M.A. idaresindeki 34 HR 309 plakalı otomobil, Tosunlar köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.S. yönetimindeki 54 TF 607 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile diğer araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Mudurnu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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