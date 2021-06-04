Hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hafif ticari aracın yol kenarında park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden Hüseyin S. (21) idaresindeki 06 BY 2605 plakalı hafif ticari araç, Yukarısoku mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Murat Ö. yönetimindeki 06 KD 330 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Berke Ahmet Kocaoğlu hayatını kaybetti.

Ağır yaralı sürücü Hüseyin S. ile Enes Şahan A, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaoğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Trafik kazasını izlerken kaza yaptı

Öte yandan yavaşlayan trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü, kazayı izlediği sırada yanında bulunan tırla çarpıştı.

Yaralanan kimse olmazken, kaza nedeniyle ulaşım bir süre daha aksadı.