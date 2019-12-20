Bolu'da hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bolu'da hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nda, acil dönüş bölümünden U dönüşü yapmaya çalışan taksiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Bolu'da hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nda, acil dönüş bölümünden U dönüşü yapmaya çalışan taksiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Mahmut Alp idaresindeki 34 YC 6727 plakalı hafif ticari araç, Köroğlu Park mevkisinde bulunan acil dönüş bölümünden U dönüşü yapmaya çalışan Ali Kayaoğlu'nun kullandığı 14 T 0304 plakalı taksiyle çarpıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsüyle yanındaki Ferhat Bıçak yaralandı, taksi sürücüsü ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Kayaoğlu'nun cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:12 Kaynak: AA
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