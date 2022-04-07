Bolu'da hafif ticari araçla cip çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da hafif ticari araçla cip çarpıştı, 4 kişi yaralandı

07.04.2022 10:27
Bolu'da hafif ticari araçla cip çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden İ.Ö. idaresindeki 14 KD 914 plakalı ciple A.S. yönetimindeki 37 ABS 913 plakalı hafif ticari araç, Mengen kavşağında çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.S. ile cipte bulunan İ.A, E.R.A. ve S.A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İstanbul, Yeniçağa, Tragger, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da hafif ticari araçla cip çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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