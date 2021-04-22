Bolu'da hafriyat araçlarına "araç takip sistemi" zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Bolu Belediyesince kentte hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı taşıyacak taşıma izin belgeli araçlara "araç takip sistemi" cihazı takılması zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Bolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte inşaat sektörünün hareketlenmesi ve yapılaşmanın artmasıyla hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarında artış meydana geldiği vurgulandı.

Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları için döküm alanları belirlenmesine rağmen, tarım ve orman alanları ve dere gibi yerlere yapılan kaçak dökümlerin çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Söz konusu kirliliği engellemek için hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atık taşıyıcılarını denetleme görevinin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ilimiz sınırları içerisinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı taşıyacak taşıma izin belgeli araçlara belediyemizin sistemine uyumlu araç takip sistemi cihazının takılması zorunlu hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, karara uymayanlara Çevre Kanunu gereğince 360 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.