Bolu'da hafta sonu kurulan semt pazarları cuma gününe alındı - Son Dakika

Bolu'da hafta sonu kurulan semt pazarlarının Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar gereği cuma günü yapılacağı bildirildi.
Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odasından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından il merkezindeki semt pazarlarında düzenlemeye gidildiği kaydedildi.
Açıklamada, cumartesi olan semt pazarlarının cuma gününe alındığı ifade edildi.
Gerede Belediyesinden yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar neticesinde ilçede kurulan pazarların günlerinde düzenlemeye gidildiği aktarıldı.
Gerede'de, cumartesi günleri kurulan kapalı hal pazarı ile hayvan pazarının cuma günü kurulmasının kararlıştırıldığı duyuruldu.
Kaynak: AA
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