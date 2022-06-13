Ankara 'da 6 yıl önce gasp olayına karıştığı iddiasıyla Bolu 'da yakalanan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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