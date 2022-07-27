Edinilen bilgiye göre, Orhan A. (32) isimli şahıs hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi B.A.'nın Kültür Mahallesinde yaşadığı eve gitti. Orhan A. ve eşi arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Orhan A., eşini darp ettikten sonra yanında bulunan bıçakla B.A.'yı yaraladı. B.A. kanlar içinde kalırken Orhan A. olay yerinden kaçtı.

Bolu 'da, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini önce darp eden ardından da bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uzaklaştırma kararı aldıran eşini bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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