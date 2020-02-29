Bolu'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evini basarak çocuklarını kaçırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evini basarak çocuklarını kaçırdı - Son Dakika

Bolu'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evini basarak çocuklarını kaçırdı

6 saat önce

Bolu'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.V., ayrı yaşadığı eşi A.V.'nin (56) evini basarak şiddet uyguladıktan sonra iki erkek çocuğunu kaçırdı.

Bolu'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evini basarak çocuklarını kaçırdı, System.String[]

Bolu'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.V., ayrı yaşadığı eşi A.V.'nin (56) evini basarak şiddet uyguladıktan sonra iki erkek çocuğunu kaçırdı.


Olay, saat 12.30 sıralarında Tepecik mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.V., ayrı yaşadığı eşi A.V.'nin evine geldi. Zorla eve giren İ.V. ile eşi A.V. arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. A.V.'ye şiddet uygulayan koca İ.V., evde bulunan 2 erkek çocuğunu da alarak kaçtı. Şiddet gören A.V. ise Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) kullanarak durumu polis ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.V.'yi darp raporu almak için önce hastaneye, daha sonra ise ifadesini almak üzere Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşına Şiddetle Mücadele Amirliği'ne götürdü. Polis ekipleri, çocuklarını kaçırarak kayıplara karışan İ.V.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - BOLU

Tepecik, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Erkek işi" diyenlere aldırmadı, çocukları için 28 yıl fener gardiyanlığı yaptı
Sınırda taksicilerle bir grup göçmen arasında kavga çıktı Yunanistan'a giden Suriyeli göçmen: Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 20:50:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evini basarak çocuklarını kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]