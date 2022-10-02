Bolu'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

02.10.2022 23:52

Bolu'da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu biri üniversite öğrencisi üç kişi yaralandı.

Bolu'da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu biri üniversite öğrencisi üç kişi yaralandı.

Kent merkezinden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerini taşıyan A.G. yönetimindeki 14 HO 1059 plakalı Bolu Belediyesi Halk Otobüsü, Aşağı Karaköy köyü kavşağında H.G. yönetimindeki 14 EK 592 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan T.G. ile halk otobüsünde bulunan ve çarpmanın etkisiyle otobüsün camına başını vuran kadın üniversite öğrencisi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı kaza hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Kazada yaralan ve hastanede tedavi altında bulunan üç kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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