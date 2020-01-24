Bolu'da hamile ve engellilere kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da hamile ve engellilere kar tatili - Son Dakika

Bolu'da hamile ve engellilere kar tatili

6 saat önce

Bolu'da, dün etkili olan yoğun kar yağışından dolayı oluşabilecek buzlanma nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere 1 gün idari izin verildi.

Bolu'da hamile ve engellilere kar tatili, System.String[]

Bolu'da, dün etkili olan yoğun kar yağışından dolayı oluşabilecek buzlanma nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere 1 gün idari izin verildi.


Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden kar yağışı il genelinde etkili oldu. Kar yağışının durduğu kentte, oluşabilecek buzlanma nedeniyle Bolu Valiliği tarafından kamu kurum ve kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 1 gün süreyle idari izin verildi. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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