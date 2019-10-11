Son Dakika Haberleri: Bolu'da, hasta taşıyan sahte plakalı nakil aracı trafikten men edildi
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, hasta taşıyan sahte plakalı nakil aracı trafikten men edildi

Bolu'da, hasta taşıyan sahte plakalı nakil aracı trafikten men edildi

1 saat önce

Bolu'da, uygulama sırasında sahte plaka takılı olduğu tespit edilen hasta nakil aracı, 6 bin lira para cezası kesilerek trafikten men edildi.

Bolu'da, hasta taşıyan sahte plakalı nakil aracı trafikten men edildi, System.String[]

Bolu'da, uygulama sırasında sahte plaka takılı olduğu tespit edilen hasta nakil aracı, 6 bin lira para cezası kesilerek trafikten men edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yapılan kontrollerde özel bir ambulans firmasına ait hasta nakil aracını durdurdu. Araçta yapılan incelemelerde, hasta nakil aracının üzerindeki plakaların, başka bir özel ambulans firmasının hasta nakil aracına ait olduğu tespit edildi.


Araç sürücüleri A.Ö.(32) ile kardeşi S.Ö.(29) gözaltına alınarak, araç üzerinde bulunan plakalar ile şüpheliler tarafından ibraz edilen iki ayrı hasta nakil aracına ait araç tescil belgelerine el konuldu. Ayrıca, Düzce ilinden Mardin iline hasta götürdükten sonra İstanbul iline döndüğü anlaşılan hasta nakil aracında yakalamalı haciz olduğu ve başka araca ait plakaların kullanıldığı belirlenerek, 6 bin lira trafik para cezası kesildikten sonra trafikten men edilerek otoparka çekildi. - BOLU

İstanbul, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
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