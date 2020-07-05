Bolu'da hastalanan köpek Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

Bolu'da hastalanan köpek Ankara'ya sevk edildi

- Bolu'da hastalanan köpek Ankara'ya sevk edildi Bolu'da, sahibiyle birlikte geldiği Yedigöller Milli Parkı'nda aniden hastalanan köpek, ilk müdahalesinin ardından Bolu Belediyesi ekiplerince Ankara'ya sevk edildi.

- Bolu'da hastalanan köpek Ankara'ya sevk edildi

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BOLU - Bolu'da, sahibiyle birlikte geldiği Yedigöller Milli Parkı'nda aniden hastalanan köpek, ilk müdahalesinin ardından Bolu Belediyesi ekiplerince Ankara'ya sevk edildi.

Bolu'da, haftasonu tatilini geçirmek için Yedigöller Milli Parkı'nda kamp yapan İren Kolsuz'un yanında getirdiği köpeği aniden rahatsızlandı. Köpeğinin bitkin halde kaldığını gören Kolsuz, şehir merkezinde bulunan bir veteriner hekime köpeğini muayene ettirdi. Köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini, kalbinde problem olduğunu ve Ankara'da müdahale edilebileceğini öğrenen Kolsuz, Bolu Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Kolsuz'un yardım talebi üzerine hasta köpeğin bulunduğu veterinere giden Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Gülden Özaydın ve Bolu Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Tahsin Mert Karagöz, köpeğin tedavisi Ankara'ya sevk edilmesi için harekete geçti. İlk muayenesi tamamlanan köpek Bolu Belediyesi'nin hayvan ambulansı ile Ankara'ya gönderildi.

"Bolu Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum"

Bolu Belediyesi'ne ilgisinden ve yardımlarından dolayı teşekkür eden İren Kolsuz, "Köpeğimle birlikte hafta sonu için Yedigöller'de kamp yapmaya gelmiştik ve köpeğim birden bire rahatsızlandı. Aracım olmadığından dolayı oradaki vatandaşların yardımı ile merkezde bir veterinere geldik. Burada köpeğimin Ankara'da tedavi edilebileceğini öğrendim ve hemen Bolu Belediyesi'ni arayarak yardım istedim. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler ve köpeğimle birlikte Ankara'ya transferimiz için bize yardımcı oldular. Çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Yardımcı olmak için hemen harekete geçtik"

Konu ile ilgili bilgiler veren Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Gülden Özaydın, "İren hanım Yedigöller'e kamp için gelmiş. Köpeğinin orada hastalanması üzerine aracı olmadığı için bir şekilde orada bulunan vatandaşların yardımı ile merkezde bir veteriner hekime kadar ulaşmış. Buraya geldiğinde de ilk müdahalenin ardından acil olarak Ankara'ya gitmesi gerektiği söylenmiş kendisine. Ne yapacağını düşünürken internetten Belediyemizin hayvan ambulansı olduğunu öğrenmiş ve bize ulaştı. Biz de, İren Hanım ile birlikte köpeğinin Ankara'ya yetiştirilmesi için hemen harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Meclis üyesi ve Bolu Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Tahsin Mert Karagöz ise, "Belediyemizin çalışmalarıyla birlikte ekiplerimiz hızlı bir şekilde yönlendirildi ve şu an canımız buradan yola çıktı. Ankara'ya gidiyor ve umarım eski sağlığına kavuşacak. Ben buradan duyarlı olan herkese teşekkürlerimiz sunuyorum" şeklinde konuştu.

Ankara, Bolu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bolu'da hastalanan köpek Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

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