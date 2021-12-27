Bolu'da hastanede güvenlik güçlerine mukavemet eden 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bolu'da yakınlarını görmek için ziyaretçi saati dışında geldikleri hastanede özel güvenlik ve polise mukavemet eden 2 kişi gözaltına alındı.

Gece saatlerinde İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan yakınlarını görmek isteyen L.E. ve A.P, kendilerini ziyaretçi saati dışında yasak olduğu konusunda uyaran özel güvenlik ekipleriyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekiplerinden destek istendi. Hastaneye gelen polis ekiplerine de mukavemet gösteren 2 kişi, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.