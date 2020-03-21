Bolu'da hastanede maske üretiliyor - Son Dakika
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Bolu'da hastanede maske üretiliyor

6 saat önce

Bolu'da hastanede maske üretiliyorBOLU'da, dikiş bilen sağlık çalışanlarından oluşturulan 8 kişilik ekip, hastanede kurulan terzi odasında tıbbi maske üretimi yapıyor.

Bolu'da hastanede maske üretiliyor

BOLU'da, dikiş bilen sağlık çalışanlarından oluşturulan 8 kişilik ekip, hastanede kurulan terzi odasında tıbbi maske üretimi yapıyor. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla birlikte, virüsten korunma yöntemlerinden birisi olan tıbbi maske ihtiyacı arttı. Tıbbi maske ihtiyacının artması üzerine sağlık çalışanlarının kullanması için İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde maske üretimine başlandı. Hastane bünyesinde çalışan ve dikiş bilen 8 kişilik ekiple, yine hastanede oluşturulan terzi odasında günde ortalama 500 tıbbi maske üretiliyor. Maske üretimiyle ilgili bilgi veren İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Mustafa Gürdal, "Koronavirüs enfeksiyonunun Avrupa'da görülmesiyle birlikte tıbbı koruyucu ekipmanlara olan ihtiyaç sahada her geçen gün giderek artmaktadır. Biz de bu talebi karşılayabilmek adına kendi imkanlarımızı kullanarak sahada artan talebi karşılamak istedik. Personelimizin özverili çalışmasıyla bir planlama yaparak günde yaklaşık 8 personelimizle 400-500 civarında tıbbı koruyucu ekipmanlardan tıbbi maske üretimine başladık. İnşallah ilerleyen günlerde bu sayı kapasitemizi artırarak daha da artıracağız. Hastanemizin tüm kademelerindeki çalışanlarımızın özverili gayretiyle bu salgın hastalığı en sıkıntısız şekilde hep beraber ilimizde mücadele edeceğiz." dedi. Hastanede yapılan tıbbi maskelerin piyasa fiyatının altında mal edildiğini söyleyen Gürdal, şöyle konuştu:

"Çalışanlarımızın hepsi kendi personelimiz. Dikiş konusunda tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşturduk ekibi. 8 kişilik bir ekip. Bizim dışarıdan aldığımız tıbbi maskeler steril değil. Burada aynı zamanda işlemler bittikten sonra sterilizasyon birimimize götürerek sterilizasyonu da sağlıyoruz. Personelimize steril edilmiş bir şekilde veriyoruz. Piyasada şu anki fiyatının 10'da 1'ine mal ediyoruz. Bu da bizim için avantaj oldu. Şuan stoklarımızda maskelerimiz var. Biz o stoktaki maskelerimizin bitmesi ve temin edememe durumunda bunları yedek olarak hazırlıyoruz."

Bolu'da hastanede maske üretiliyor

Devlet Hastanesi, İzzet Baysal, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:25 Kaynak: DHA

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