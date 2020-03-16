Bolu'da hastanelerde koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Bolu'da hastanelerde koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Bolu'daki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Bolu'da hastanelerde koronavirüs önlemleri, System.String[]

Bolu'daki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm il ve ilçe hastanelerimizde Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon ve genel temizlik işleri düzenli ve özenli bir şekilde yapılmaya devam etmekte." ifadesini kullandı.

Muhammed Emin, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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