Havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı - Son Dakika

Bolu'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kediye itfaiye ekipleri duvarı kırarak ulaştı.
Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıd Caddesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, kedinin yerini tespit etti. Duvarı balyozla kıran itfaiye ekipleri, hayvan ambulansı talebinde bulundu.
Bulunduğu yerden çıkarılan kedi, hayvan ambulansında veteriner hekimin muayenesinin ardından bölgeye salındı.
Kaynak: AA
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