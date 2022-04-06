Bolu'da havaların ısınmasıyla çiçekler açtı - Son Dakika
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Bolu'da havaların ısınmasıyla çiçekler açtı

06.04.2022 15:21
Bolu'da havaların ısınmasıyla çiçekler açtı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde karın erimesiyle rengarenk çiçekler açmaya başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde karın erimesiyle rengarenk çiçekler açmaya başladı.

Kış aylarında kar kalınlığının bir metrenin üzerine çıktığı Mudurnu yaylalarında havaların ısınmaya başlamasıyla karlar eridi.

Eriyen karlarla birlikte baharın müjdecisi olan çiçekler açmaya başladı. Açan çiçeklerle yaylalar renklendi.

Öte yandan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tutan şelalelerden de sular akmaya başladı.

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Mudurnu, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da havaların ısınmasıyla çiçekler açtı - Son Dakika


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