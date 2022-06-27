Bolu'da HAYDİ ekibi "Lokum"u sahibine teslim etti - Son Dakika
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Bolu'da HAYDİ ekibi "Lokum"u sahibine teslim etti

27.06.2022 09:29
Bolu'da HAYDİ ekibi "Lokum"u sahibine teslim etti

Bolu'da "Lokum" isimli köpek, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Bolu'da "Lokum" isimli köpek, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde yaşayan Gökhan Erdemirli'nin köpeği "Lokum", evin kapısının açık olduğu esnada evden kaçarak kayboldu.

Köpeğini arayan Erdemirli, Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Müdürlüğü HAYDİ ekiplerinden yardım istedi.

HAYDİ ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda bulunan Lokum, sahibine teslim edildi.

Köpeğini teslim alan Erdemirli, HAYDİ ekibine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da HAYDİ ekibi 'Lokum'u sahibine teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da HAYDİ ekibi "Lokum"u sahibine teslim etti - Son Dakika
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