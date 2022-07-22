Bolu'da HAYDİ ekiplerince 3 kişiye 15 bin 334 lira para cezası kesildi - Son Dakika
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Bolu'da HAYDİ ekiplerince 3 kişiye 15 bin 334 lira para cezası kesildi

22.07.2022 09:33
Bolu'da HAYDİ ekiplerince 3 kişiye 15 bin 334 lira para cezası kesildi

Bolu'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince ocak-haziran döneminde yasaklı ırk hayvan sahiplenme ve sahipli hayvanın çevreye zarar vermesi suçlarından 3 kişiye 15 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

Bolu'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince ocak-haziran döneminde yasaklı ırk hayvan sahiplenme ve sahipli hayvanın çevreye zarar vermesi suçlarından 3 kişiye 15 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerinin HAYDİ ekiplerince yılın ilk 6 ayında 211 ihbara müdahale edildi.

Mobil uygulama "HAYDİ", 112 Acil Çağrı Merkezi, CİMER ve İl Jandarma Komutanlığına yapılan toplam 211 ihbarı değerlendiren HAYDİ birimlerince, kayıt altına alınmadan yasaklı ırk hayvan sahiplenme ve sahipli hayvanın çevreye zarar verme suçlarından 3 kişiye 15 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, horoz dövüşü, sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısı ve hayvanlara kasten zarar verme suçlarından ise 6 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da HAYDİ ekiplerince 3 kişiye 15 bin 334 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da HAYDİ ekiplerince 3 kişiye 15 bin 334 lira para cezası kesildi - Son Dakika
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