Bolu'da hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal anıldı - Son Dakika

Bolu'da hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal anıldı

6 saat önce

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında 144 tesis kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, vefatının 20'inci yılında anıt mezarında binlerce kişinin katıldığı törenle anıldı.

Bolu'da hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal anıldı, System.String[]

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında 144 tesis kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, vefatının 20'inci yılında anıt mezarında binlerce kişinin katıldığı törenle anıldı.


Bolu'da, sağlığında kurduğu vakıfla kente eğitim ve sağlık alanında tesisler kazandıran hayırsever iş adamı İzzet Baysal, Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Hayattayken kentin en işlek caddesine heykeli dikilen ve Bolu'nun babası olarak tanınan Baysal, 5 Mart 2000 tarihinde 93 yaşında yaşamını yitirdi. Baysal'ın adıyla kurulan İzzet Baysal Vakfı, 2006 yılında 'TBMM Üstün Hizmet Ödülü' ile ödüllendirilen ilk vakıf ünvanını aldı. Türkiye'nin vakıf destekli ilk devlet üniversitesini de kuran İzzet Baysal Vakfı tarafından Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında 2019 yılı rayiç değeri 655 milyon 861 bin TL'yi bulan 144 tesis kazandırıldı. Hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal, ölümünün 20'inci yıl dönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde bulunan anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.


Aralarında öğrencilerinde olduğu binlerce kişi Gölköy kampüsünden anıt mezara kadar İzzet Baysal için yürüdü. Anıt mezarda düzenlenen törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, protokol üyeleri, akademisyenler ile öğrenciler ve vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Ümit, İzzet Baysal'ın yapmış olduğu hayırlarla yapmış olduğu işlerle çok yönden örnek olan bir insan olduğunu vurgulayarak, "Yapmış olduğu hayırlarla birçok yönden örnek olan bir insan. Hem ülkemizin ve ilimizin yetiştirmiş olduğu örnek olan bir rol modeldi. Hangi konuda örnek olması gerektiğini bilen yada ne şekilde hareket etmesi gerektiğini fevkalade güzel düşünen ve hayatında uygulayan, böylesine güzel bir eserler bırakan başka kaç kişi var bilemiyorum. Ama şu bir gerçek ki bu kadar güzellikleri geride bırakabilmek, bu dünyadan ayrıldıktan sonra hayırla yad edilebilmek herkese nasip olmasa gerek. ve aynı zamanda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi durumu iyi olan vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.


İl Müftüsü Orhan Genç'in okuduğu duanın ardından Baysal'ın anıt mezarına karanfiller bırakıldı. - BOLU

İzzet Baysal, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:09 Kaynak: İHA
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