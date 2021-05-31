Bolu'da hayvan otlattığı sırada ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde ayının saldırması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adakınık Mahallesi'ne bağlı Söğütlü Yaylası'nda hayvan otlatan Abdullah Menderes Çağrı (53), yavrusuyla kendisine doğru koşan bozayının saldırısına uğradı.

Kendi imkanlarıyla ayının elinden kurtulan Çağrı, oğlunu arayarak yardım istedi.

Kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çağrı, oğlu tarafından Dörtdivan İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağrı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.