Son Dakika Haberleri: Bolu'da hayvan postu kaçakçılığı
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da hayvan postu kaçakçılığı

14 dakika önce

Bolu'da durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 1 tilki, 3 sansar ve 2 de türü belirlenemeyen hayvan postu ele geçirildi.

Bolu'da hayvan postu kaçakçılığı, System.String[]
Bolu'da durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 1 tilki, 3 sansar ve 2 de türü belirlenemeyen hayvan postu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yaptıkları uygulama esnasında bir hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramda, 1 tilki, 3 sansar ve 2 türü belirlenemeyen hayvanlara ait postlar bulundu.
Ele geçirilen hayvan postlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim eden polis ekipleri, durdurulan aracın sürücüsü M.O'yu da ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya kritik Suriye mesajı
İmamoğlu'nun kimlik numarasıyla bahis oynamışlar! Kimler malulen emekli olabilir? İşte malulen emeklilik için hayati önemde şartlar RTÜK Başkanı, Netflix ve Blu TV'ye sansür iddiaları hakkında konuştu: Tabii ki tedbir alacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 10:56:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da hayvan postu kaçakçılığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]