Son Dakika Haberleri: Bolu'da, hayvanlara eziyet cezasız kalmayacak
Son Dakika Güncel Bolu'da, hayvanlara eziyet cezasız kalmayacak

Bolu'da, hayvanlara eziyet cezasız kalmayacak

15 dakika önce

Bolu'da, belediye meclisinde alınan kararla hayvanlara kötü muamele edenlere bin liradan 20 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Bolu'da, hayvanlara eziyet cezasız kalmayacak, System.String[]

Bolu'da, belediye meclisinde alınan kararla hayvanlara kötü muamele edenlere bin liradan 20 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.


Bolu Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısı 2'inci bileşiminde, Hayvan Hakları ve Çeşitli İşler Komisyonu tarafından, hayvanlara kötü muamele yapan veya ölümlerine sebep olan kişilere zabıta aracılığıyla ceza uygulanması kararı sunuldu. Meclise sunulan karar oy birliğiyle onaylandı.


Karara göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri artık Bolu Belediyesi sınırları içinde sahiplenmiş hayvanları kontrolsüzce terk edenlere 3 bin lira, hayvan dövüştüren ve usulsüz çoğaltanlara 15 bin lira, hayvanlara eziyet edem ve hapsedenlere 8 bin lira, kasıtlı hayvan ölümlerinde neden olanlara 20 bin lira, trafikte hayvanlarına çarpıp kaçanlara 2 bin lira, hayvanlara veteriner hekim dışında cerrahi müdahalede bulunan ve ırkının değişmesine neden olanlara ise bin lira para cezası yazabilecek. Söz konusu maddelerdeki ilgili hareketlerin tekrar edilmesi halinde ise ceza 3 katına çıkacak.


"Bu kararı uygulamak için aldık"


Teklifin resmileşmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'da Meclis'i tebrik ederek, "Türkiye'ye örnek bir karar olmasını diliyorum. Şunu da bilsin hayvan düşmanları, caniler; bu kararı almış olmak için almadık, uygulamak için aldık. Tüm belediye meclis üyelerimize bu konuda teşekkür ediyorum" dedi. - BOLU

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
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